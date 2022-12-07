İhale yetkisi Zonguldak Belediye Başkanı Alan’da

Zonguldak Belediyesi Meclisi’nin Aralık ayı ikinci birleşimi toplandı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığı’n da gerçekleştirilen mecliste kararlar alındı. Belediyeye alt Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin artırımı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. kabul edilen rapora göre şirket sermayesi 100 binden 350 bin liraya yükseltildi.

Merkez Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” proje doğrultusunda geçici kabulü tamamlanan ve toplamda 35.906,07metrekare yüzölçümlü alan içerisinde bulunan mimari projesinde belirtilen yapılardan Yapı-1A, Yapı-1B, Yapı-1iC, Yapı-2 ve Yapı-3 olarak adlandırılan yapıların ve bağımsız bölümlerin beraber veya ayrı ayrı olmak üzere 10 yıl süresince kiralama ihalesine çıkılması ve kiralama ihalesi doğrultusunda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy bile kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre Zonguldak Belediyesi’ne iş yerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale yapma yetkisi verildi.

İkametgahı Zonguldak’a alan öğrencilere indirim

Mecliste Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü. Oy birliği kabul edilen maddeye göre ikametgah adreslerini Zonguldak’a kadar üniversite öğrencilerine su fiyatlarında indirim yapılacak. Belediye adına kayıtlı olan 67 AU 739 resmi plakalı, 2011 model, aracın ekonomik ömrünün tamamlamış olması ve bakım, onarım ve tamir maliyeti sebebiyle satış işlemlerinin icrası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Bilgi Raporu okundu.

Bir sonraki meclisin 2 Ocak 2023 tarihinde toplanılması kararlaştırıldı.

"Zonguldak’ın sorunlarını beş senede çözmek zor"

Meclis sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Selim Alan, "2022 yılının son meclis toplantısını yaptık. 2022 yılından daha güzel yılı inşallah 2023 yılında geçiririz. 2022 yılında yaptığımız meclis toplantılarında Zonguldak halkı adına hayırlı kararlar aldığımız kanaatindeyim. İnşallah bu artarak devam eder. Bütün meclis üyelerine AK Parti grubuna, CHP grubuna, MHP grubuna ve İYİ Parti grubundaki meclis üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2 Ocak 2023 günü kaldığımız yerden Zonguldak’a hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Yeri gelmişken 2023 yılının sağlık, sıhhat ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Sahildeki işyerlerinin ihale edilmesiyle ilgili konuşan Başkan Alan, "Tarihi tam net değil. Şahsıma yetki aldık. En kısa zamanda tarihini de belirleyip duyururuz. Allah nasip ederse 15-16 ay gibi bir hizmet süremiz var. Vatandaşımıza seçim zamanı söz verdik. Seçim zamanında yapmayı taahhüt ettiklerimizin çok daha fazlasını yapmış olarak inşallah 2024 yılında Allah sağlık sıhhat verir nasip ederse vatandaşımızın karşısına tekrar çıkarız. Bugüne kadar gayretle, samimiyetle, tevazu içinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizzat zatıalinin talimatları olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve tüm bakanlarımızın katkısıyla hükumetimizin, iktidarımızın gücünü Zonguldak’a fazlasıyla yansıttığımızı ve bu anlamda gerçekten yıllardır beklenen hizmetleri vatandaşlarımızın beklentilerini iki yıllık, pandemiyle küresel krizle geçmesine rağmen beklentinin önünde gittiğini söylemek isteriz. Vatandaşımız illaki takdir ediyordur. Bizler de şu an Zonguldak Belediye Başkanı olarak konuşuyorsak vatandaşlarımızın sayesinde. Vatandaşımız da ’Biz bu hizmetlerden memnunuz, artarak devam etmesini istiyoruz’ derse en az üç dönem istemiştik. Zonguldak’ımızın sorunlarını beş senede çözmek zor. İnşallah umduğumuz, dilediğimiz gibi olur. Vatandaşlarımız Zonguldak’ın dertlerini çözmek için bize süre verirler de inşallah Zonguldak’ı daha iyi yerlere getiririz" diye konuştu.