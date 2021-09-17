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İçişleri Bakanı Soylu’dan Başkan Posbıyık’a teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a orman yangınları ve sel felaketinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

ZONGULDAK 17.09.2021, 19:13
İçişleri Bakanı Soylu’dan Başkan Posbıyık’a teşekkür belgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a orman yangınları ve sel felaketinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ülkemizin son dönemde yaşadığı orman yangınları ve sel felaketinde AFAD’a sağladığı destek, İçişleri Bakanlığı tarafından takdirle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı adına Başkan Halil Posbıyık’a AFAD’a katkıları nedeniyle teşekkür etti. Teşekkür belgesini alan Başkan Posbıyık, “Ülkemiz inşallah bu tür afetler bir daha yaşamaz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla devletimizin emrindeyiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya duyarlılığı için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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