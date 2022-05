Hemşireler Haftası törenle kutlandı

Zonguldak’ta Hemşeriler Haftası törenle kutlandı.

12-18 Mayıs hemşireler haftası çerçevesinde Türk Hemşireler Derneği tarafından Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Arife Ayaz ve hemşireler katıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Pandeminin yükünü en fazla Hemşirelerin sırtlandığını belirten hemşireler Derneği Başkanı Arife Ayaz konuşmasında şunları söyledi:

“Pandeminin etkisini her birimiz, hayatımızın her alanında derinden hissettik. Şüphesiz pandemiden en fazla etkilenen grupların başında sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının içinde de ülkemizde ve tüm dünyada pandeminin yükünü en fazla sırtlayan Hemşireler gelmektedir. Dünya olarak “normale dönmeye, pandeminin yaralarını sarmaya başladığımız şu günlerde, insanlığın, toplumun, her bir ailenin ve bireyin nitelikli hemşirelik hizmetlerine olan ihtiyacı, her zamankinden daha görünür ve daha elzemdir. Çünkü hemşireler, her bir bireyin ulaşabildiği, eşit şekilde yararlanabildiği, sürdürülebilir, adil, etik temelli ve geleceğe uygun sağlık sistemlerine inşa edilmesi ve yürütülmesinde kilit sağlık çalışanlarıdır. Biz Hemşireler, toplumumuzdaki her birey için; insan merkezli, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz."

Programına sonunda ise Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Arife Ayaz ve hemşireler Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.