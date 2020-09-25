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Halk Kafe yakında açılıyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİĞİNDE YAZ, KIŞ HALKA HİZMET VERECEK , UCUZLUĞU , KALİTELİ HİZMETİ VE MODERN TARZIYLA DİĞER KAFELERE DE ÖRNEK OLACAK HALK KAFE YAKINDA AÇILIYOR.

ZONGULDAK 25.09.2020, 14:45
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Halk Kafe yakında açılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi işletmeciliğinde yaz, kış halka hizmet verecek , ucuzluğu , kaliteli hizmeti ve modern tarzıyla diğer kafelere de örnek olacak Halk Kafe yakında açılıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin eski su ürünleri bölgesinde modern tarzda, ucuz ve kaliteli hizmet verecek şekilde inşa ettiği Halk Kafe çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Halil Posbıyık, yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ve ilgili teknik ekibe çalışmaların biran evvel tamamlanması talimatı veren Başkan Posbıyık, 20 gün sonra Halk Kafe’yi halkın hizmetine açacaklarını duyurdu.

Çalışmaları yerinde inceleyen başkan Posbıyık, çalışmalarda sona geldiklerini ve 3 hafta sonra halk kafeyi hizmete açacaklarını söyleyerek, " Bütün amacımız halkımıza ucuz fiyatlarla belediyenin sosyal tesisi olarak Ereğli’ye güzel bir tesis kazandırmak. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Halk en güzel şekilde kafeye gelebilsin istiyoruz. Çok modern gölgelikler yaptık, camekanlarla kapladık. Yaklaşık 2-3 haftalık işimiz kaldı. Buranın açılışını yapacağız. Modern tarzda, kaliteli ve ucuz hizmet verecek. Aynı zamanda Ereğli’deki kafelere de örnek olsun, onlar da modernleşsin istiyoruz. Burası açıldıktan sonra Çilek Kafe’yi ihaleye çıkaracağız. Orayı kiraya vereceğiz. Şimdiden Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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