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Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu

DEVREKLİ GURBETÇİ İŞ İNSANLARINDAN MASKE YARDIMI

Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu

DEVREKLİ GURBETÇİ İŞ İNSANLARINDAN MASKE YARDIMI

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:44
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Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu

Yurt dışında yaşayan Devrekli gurbetçi iş insanları tarafından Devrek Belediyesine 20 bin adet maske yardımında bulunuldu.

Yurt dışında yaşayan Devrekli gurbetçi iş insanları tarafından vatandaşlara ulaştırılmak üzere Devrek Belediyesine 20 adet maske yardımında bulunuldu. Devrek Belediyesine ulaştırılan maskeler Başkan Bozkurt tarafından mahalle muhtarlarına teslim edilerek vatandaşların kullanımına sunulmaya başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle gurbetçi hayırsever iş insanları tarafından gönderilen maskeler ile ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Öncelikle bu maskelerin bize ulaştırılmasında ve temin edilmesinde katkıları olan gurbetçi hemşerilerimiz Cihan Bayram, Ufuk Saraç, Vedat Karagülle, Mustafa Yağcı, Mevlüt Özcan, Ramazan Topal, Şenol Kesbiç ve ZELTEX firması adına yardımda bulunan Yüksel Kafalı’ya duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Covid-19 salgını çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir problem. Bu süreçte sağlığımızı korumak amacıyla maske, temel ihtiyacımız haline geldi. Temin edilmesi konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek maskeleri mahalle muhtarlarımıza teslim ettik. Halkımız ihtiyaçları halinde mahalle muhtarlıklarından bu maskeleri temin edebilecekler. Tüm kararlılığımızla halkımızın yanında yer alacağımıza söz veriyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımız konusunda inancımız tam.

Böylesine zorlu süreçte düşünceli tavırlarıyla bizleri unutmayarak destek veren hayırsever iş insanlarımıza tüm Devrek Halkı ve şahsım adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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