GMİS’ten Güner ve Ülper’e plaket

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve TTK Muhasebe Daire Başkanı Alaattin Ülper’e emekliye ayrılmaları nedeniyle plaket takdim etti.

TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve TTK Muhasebe Daire Başkanı Alaattin Ülper, emekliye ayrılmadan önce GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’e veda ziyaretinde bulundu. Yeşil, sağlıklı ve huzurlu emeklilik yaşamı dileyerek Güner ve Ülper’e plaket takdim etti.

Güner ve Ülper, plaket nedeniyle Genel Başkan Yeşil’e teşekkür etti.