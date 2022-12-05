GMİS’te İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikal Örgütlenmenin önemi konferansı

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, ‘Dünya Madenciler Günü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sendikal Örgütlenmenin önemi’ konulu konferans verdi.

4 Aralık 2022 tarihinde GMİS Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansa Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve maden işçileri katıldı. Program öncesi konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tüm maden işçilerinin dünya madenciler gününü kutlayarak, “Tüm dünyada 4 Aralık Madenciler Günü kutlanırken Türkiye’de yas gününe dönüştü. İlimizde büyük biz hüzün ve acı var. Her geçen gün azalıyoruz, can kayıplarıyla birlikte yalnızlaşıyoruz. Bu yalnızlık zincirini kırmak için daha fazla birlik olmaya ve haklarımız için birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var. Zonguldak, tüm Türkiye işçi hareketlerinde lider olan şehir. Bu şehir için Genel Maden İş Sendikası önemli olduğu kadar Türkiye içinde çok önemli. TBMM Amasra Araştırma Komisyonunda da belirttim. Bu sendika sadece 10 bin işçinin üye olduğu değil, 600 bin Zonguldaklının fahri olarak üye olduğu önemli ve çok büyük bir sendika. Acılarıyla yoğrulmuş, sevinçleriyle bir araya gelmiş coşkular yaşamış ve hepimizin ortak paydası olan çok büyük bir değer. Bu değere sahip çıkmak için maden ocaklarındaki işçi açıklarını kapatmamız gerekiyor. Bunun için de hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bu yıl ki madenciler gününü buruk şekilde kutladıklarını ifade ederek, “İleriki dönemlerde inşallah bu acıları yaşamadan daha iyi bir şekilde günümüzü kutlamak nasip olur.” dedi.

Yeşil, şöyle konuştu:

“Biz 76 yıllık büyük bir sendikayız. Biz ne zaman nerede duracağımızı, ne zaman nerede konuşacağımızı, ne zaman nerede ne tepki vereceğimizi en iyi bilen sendikalardan biriyiz. Biz sadece 7 bin 300 kişilik aile değiliz. Bölge insanıyla, üyelerimizle, emeklilerimizle ve emek dostlarıyla büyük bir aileyiz. Biz emek sınıfının liderleriyiz. Biz bunları tarihte birçok kez yapmış sendikayız. Bugün hiçbir konuda fikri olmayan, zikri olmayan, ilgisi olmayan 3-5 arkadaşın Sendikamıza ve TTK’ya saldırmasına pabuç bırakacak değiliz. Kimse bizi dizayn edemez ve yön veremez. Biz bu gücü maden işçilerinden alıyoruz. Biz bu gücü sizlerin birlik ve beraberliğinizden alıyoruz.”

Konuşmaların ardından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, “4 Aralık Dünya Madenciler Günü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikal Örgütlenmenin Önemi” konulu bir konferans verdi. Sazak, “Bu konferansı derin acıların ve coşkuların şehrinin insanlarına ithaf ediyorum” dedi.