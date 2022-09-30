GMİS’te genel kurul süreci 4 Ekim’de başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 12’nci Olağan Genel Kurulu süreci, 4 Ekim-10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleriyle başlıyor.

Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya ile Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız’dan oluşan GMİS Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan 30 Eylül 2022 tarihinde yapılan açıklamada;

“Sendikamızın 12’nci Genel Kurul Süreci, 4 Ekim-10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleriyle başlayacaktır.

4 Ekim 2022 tarihinde Karadon Şubesi ve Armutçuk Şubesi, 5 Ekim 2022 tarihinde Üzülmez Şubesi ve Merkez Servisleri Şubesi, 6 Ekim 2022 tarihinde Kozlu Şubesi ve Amasra Şubesi, 10 Ekim 2022 tarihinde ise MTA-İŞ Şubesi seçim bölgelerinde taban delege seçimleri yapılacaktır.

Sendikamıza bağlı 7 şubenin genel kurulları, taban delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek tarihlerde toplanacak, şubelerin genel kurullarında seçilecek üst kurul delegeleri ile de Sendikamız Genel Merkez 12’nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecektir.

Seçimlerimizi her zaman ki gibi Sendikamıza, maden ve MTA işçilerine yakışır şekilde ve demokratik bir olgunlukla gerçekleştireceğiz.

Seçimlerimizin ülkemiz işçi sınıfına, TÜRK-İŞ’imize ve Sendikamız camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.