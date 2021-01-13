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GMİS’e başsağlığı ziyareti
CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.
ZONGULDAK 13.01.2021, 11:46
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CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.
CHP Heyeti; GMİS Genel Sekreteri iken 1 Ocak’ta hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, 29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan madenci Soner Dağlıoğlu ile 11 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan madenci Ramazan Toprak için taziyede bulundu.Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.
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