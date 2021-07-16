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GMİS Yönetim Kurulu “Kurban Bayramınız kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak Kurban Bayramını kutladı.

ZONGULDAK 16.07.2021, 20:34
GMİS Yönetim Kurulu “Kurban Bayramınız kutlu olsun”
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak Kurban Bayramını kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. GMİS Yönetim Kurulundan yayımlanan mesaj şöyle;

“Bayramlar, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir.Kurban Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) ve özel sektör maden işyerlerinde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldaklıların, halkımızın ve İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz.Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur, barış ve sağlık getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz.”
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