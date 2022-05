GMİS Yönetim Kurulu “301 maden şehidini rahmetle anıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidini saygı ve rahmetle andı.

GMİS’ten Soma Faciası’nın yıldönümü nedeniyle yapılan açıklama şöyle;“13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa/Soma’da özel şirketin işlettiği bir maden ocağında ülkemiz madencilik tarihinin en büyük faciası meydana geldi. 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak kömür madenciliğinde özellikle yeraltı işletmeciliğinde kamunun varlığının küçültülerek taşeron şirketlere iş verilmesinin yanlışlığına, literatürde görülmemiş kazalara sebebiyet vereceğine dikkat çektik, uyarılarda bulunduk. Yeraltı madenciliğinin uzmanlık gerektirdiğini, eğitim ve tecrübenin çok önemli olduğunu, her şirketin madencilik yapamayacağını ısrarla vurguladık. Her şeye rağmen özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon ve Kozlu Müesseselerinde taşeron şirketin çalıştığı alanlarda yaşanan kazalar sonrasında her türlü eylem ve etkinlikle uyarılarımızı sürdürdük. Ancak uyarılarımız dikkate alınmadı. Daha sonrasında meydana gelen Soma Faciası’nı da bir iş cinayeti olarak tanımladık. Soma Faciası sonrasında madencilik sektörümüzde yasal düzenlemeler yapılarak hem iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arttırıldı hem de şehit madencilerin yakınlarına ve çalışmakta olan madencilere yeni sosyal haklar sağlandı. Soma Maden Şehitlerimizin ailelerine sağlanan hakların, tarih sınırlaması olmaksızın tüm Maden Şehitlerinin ailelerine de sağlanması konusundaki taleplerimizi ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm maden şehitlerimiz gibi Soma’daki ve Ermenek’teki maden şehitlerimizi de unutmayacak, unutturmayacağız. Maden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”