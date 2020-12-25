banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
Noel zamanı piyasalar
Noel zamanı piyasalar
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı

GMİS, ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü Balıkesir ve Çanakkale’de kurulu altın madenlerinde faaliyet gösteren KSE Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı.

ZONGULDAK 25.12.2020, 13:45
2
GMİS, ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü Balıkesir ve Çanakkale’de kurulu altın madenlerinde faaliyet gösteren KSE Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı.

5 Ekim 2020 tarihinde başlayan KSE Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin Balıkesir’in İvrindi ve Çanakkale’nin Lapseki ilçelerinde kurulu bulunan altın madeninde çalışan işçileri kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 23 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imza altına alındı.

İmza törenine GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS TİS Komisyonu Üyesi Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Sait Cinbir, KSE Şirketi adına Avukat Murat Odabaşoğlu ve İnsan Kaynakları Uzmanı Hakan Güzel katıldı.

İlk yıl için yüzde 17 zam alındı

GMİS, KSE Şirketinde çalışan işçileri kapsayan 1’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde ücretlere ilk yıl için yüzde 17, ikinci yıl için ise yüzde 16 zam aldı. GMİS Üyeleri; Dini bayramlar olan Kurban Bayramı’nda bin 100 TL, Ramazan Bayramı’nda 600 TL, yılda 4 ikramiye alma hakkına kavuştu. İşçilerin her bir çocuğuna yılda bir kez 300 TL tahsil yardımı sağlanacak.

İşçilerin aylık ücretlerine ek olarak 50 TL aile yardımı, 100 TL yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda da yeni haklara sahip oldu.

Toplu İŞ sözleşmesinin geri kalan idari maddelerinde de kazanımlar sağlandı.

900 işçiyi ilgilendiren KSE Madencilik A.Ş. 1’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak. KSE 1’inci Dönem TİS, toplam 65 asıl, 1 geçici ve 2 ekten oluşuyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12