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Gelik’te korona virüs denetimi gerçekleştirdiler

ZONGULDAK'IN GELİK BELDESİNDE ESNAFLAR VE VATANDAŞLAR MASKE, SOSYAL MESAFE VE TEMİZLİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

ZONGULDAK 16.10.2020, 12:40
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Gelik’te korona virüs denetimi gerçekleştirdiler

Zonguldak’ın Gelik beldesinde esnaflar ve vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakam Vekili Turgut Subaşı, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, kolluk kuvvetleri ve daire amirleri ile birlikte Gelik Beldesinde faaliyet gösteren esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirilme yapıldı.

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