Gazeteciler mangal etkinliğinde bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki yerel ve ulusal gazete çalışanları Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen mangal etkinliğinde bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yönetim kurulu tarafından dernek bahçesinde bugün saat 14.00’te mangal etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yerel gazete, radyo ve dergi sahipleri, yerel ve ulusal gazete çalışanları aileleri ile birlikte katıldı. Etkinlikte bir araya gelen gazeteciler ve aileleri sohbet edip zaman zamanda eğlendi. Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Erel, etkinliğe katılan tüm dernek üyesi basın çalışanları ve basın kuruluşlarının sahiplerine teşekkür etti. Erel açıklamasında “Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği yönetimi olarak dernek üyelerimize yönelik olarak bu tür faaliyetleri zaman zaman yapıyoruz. Bugünde mangal etkinliği düzenledik. Basın çalışanları aileleri ile birlikte geldi ve güzel bir kaynaşma oldu. Bundan sonraki süreçlerde de gerek mesleki eğitim ve gelişime yönelik gerekse kaynaşmaya yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Ban etkinliğe katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde ve etkinlik sırasında emek veren yönetim kurulu ve dernek üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.