Son Dakika
Faruk Deniz Özel Kalem’e asaleten atandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.
ZONGULDAK 24.12.2020, 14:51
3
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirdiği Faruk Deniz’in atamasını onayladı. Bakanlık Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nün onay yazısı Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ulaştı. Deniz, bir süredir vekaleten yürütülen Özel Kalem Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü