Zonguldak’ta Asma Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

İddiaya göre olay gece saatlerinde Asma Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Evinde yangın meydana gelen ev sahibi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.