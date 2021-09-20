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Ereğli’de okul önü trafiği yeniden düzenleniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, okul bölgelerinde araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek için yaya geçidi yapıyor ve uyarı levhaları dikiyor.

ZONGULDAK 20.09.2021, 15:41
Ereğli’de okul önü trafiği yeniden düzenleniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, okul bölgelerinde araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek için yaya geçidi yapıyor ve uyarı levhaları dikiyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul bölgelerinde araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.

Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü Numarataj Birimi ortaklaşa olarak okul önlerinde yaya geçidi yapıyor. Ekipler ayrıca, okul bölgesini gösteren çeşitli uyarıların yer aldığı tabelaları dikiyor.

Çalışma, Kırmacı bölgesindeki okul önlerinden başlayarak Lojmanlar bölgesindeki okullarla devam etti. Mahalleler dahil ihtiyaç duyulan tüm okul önlerinde bu çalışma yapılacak.

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