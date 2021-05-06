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Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 06.05.2021, 18:05
Ereğli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek yolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Hande B. (22 ) idaresindeki 67 ABP 099 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucu sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralı Hande B.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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