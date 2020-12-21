Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar devam ediyor

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte yapımı devam eden Kdz. Ereğli-Devrek yolunda incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli’ye bağlı Vakıf Köyü Muhtarı Sadullah Karahan ile Sakallar Köyü Muhtarı Mehmet Cinkılıç’ın da hazır bulunduğu inceleme sonrası açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli-Devrek yolunda istinat duvarı, yol düzeltme ve sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bozkurt, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu ile birlikte, Ereğli-Devrek yolunda incelemede bulunduk. Armutlucuma-Vakıf Köyümüz arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde gördük. Üniversite Kampüsü gibi, göreve geldiğimizde üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de Ereğli-Devrek yoluydu. Burada çalışmalar hava şartlarına rağmen, çok yönlü olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan yol genişletme, düzeltme ve sağlamlaştırma işlemleri yapılıyor; diğer taraftan da istinat duvarları yükseliyor. Ereğli-Devrek yolunda hummalı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de ifade ettiğim gibi, inşallah bu yol bizim dönemimizde bitecek; Armutlucuma bölgemiz rahata kavuşacak ve Ereğli ile Devrek birbirlerine daha yakın olacak.”

AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ile Kaymakam Çorumluoğlu, programlarını İlçeye bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman’ı ziyaret ederek sonlandırdı.