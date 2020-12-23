Erdemir’de toplu sözleşme anlaşmayla sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Ereğli demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) TAŞ. ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Türk Metal Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, yazılı bir açıklama yaparak bugün, Erdemir adına görüşmeleri sürdüren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) daveti üzerine Ankara’daki MESS binasında bir araya geldiklerini belirtti. Ercan, taraflar arasında yapılan görüşmede işçi ücret zamlarının ilk 6 ayı için saat ücreti üzerine 3 lira seyyanen artış sağlandığını, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6’şar aylar için ise enflasyon oranında zam alındığını belirterek, “Yapılan anlaşmada ayrıca sosyal haklarda da birinci yıl yüzde 17, ikinci yıl ise enflasyon oranında artış sağlandı” dedi.

Ercan, sözleşmeye ilişkin detayların ise önümüzdeki süreçte üyelerle paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Türk Metal Şube Sekreteri Yakup Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Kavak, Şube Eğitim Sekreteri Birol Onay, Türk Metal Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mahsun Turan, Türk Metal Toplu Sözleşme Uzmanı Berna Kavukçuoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Haluk Gümüşderelioğlu, ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, ERDEMİR İnsan kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa, ERDEMİR Endustri İlişkiler Müdürü Kerem Çelebi, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, MES yönetim kurulu üyeleri ile hukuk müşavirlerinin hazır bulunduğu toplantıda, yaklaşık 4 bin 200 işçiyi kapsayan ve 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2022 arasındaki 2 yılı kapsayacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza altına alındı.