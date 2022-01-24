Ekipler sürücüleri yalnız bırakmadı

Zonguldak’ta aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle AFAD ve Kızılay ekipleri sürücüleri yalnız bırakmayarak yiyecek ve içecek yardımında bulundu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle uzun araç trafiğine kapatılmasıyla depolama alanlarında ve yol üzerinde bekletilen tır sürücülerine AFAD ve Kızılay görevlileri ile beraber yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kar yağışının bir süre daha devam edeceği vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve mümkün olduğunca özel araçlarını kullanmamaları uyarısında bulunuldu.