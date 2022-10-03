Eğitim ve öğretimi engelleyene ceza

Zonguldak’ta çarşı ve mahalle bekçilerinin okul binaları çevresindeki denetimleri sürüyor. Okulla ilişiği olmadığı halde eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını engelleyenler hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

2022 - 2023 Eğitim öğretim yılında Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce okullarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda; resmi ve sivil ekiplerince yürütülen devriye görevlerinin yanısıra Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından da okul binaları akşam saatlerinde kontrol ediliyor. Şüpheli şahıs ve araçlar okul çevrelerinden uzaklaştırılıyor.

Okulla hiçbir şekilde ilişiği olmadığı halde okul içinde, bina ve bahçe çevresinde bekleme yapan, gezinen, bunu alışkanlık haline getiren, dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerle okul idarecileri üzerinde olumsuz baskı oluşturarak eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını engelleyen şahıslar hakkında, Kabahatlar Kanunu’nun "Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32. maddesi gereğince cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.