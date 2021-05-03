Dünya Sanat Günü ulusal davetli online karma sergisine büyük ilgi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Sanat Günü münasebetiyle düzenlenen Ulusal Davetli Çevrimiçi Karma Sergi sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Dünyaca ünlü sanatçı Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihinin 2012 yılından itibaren Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmesiyle dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında ZBEÜ’de de pandemi koşulları sebebiyle bu yıl çevrimiçi olarak geniş katılımlı bir karma sergiyle Dünya Sanat Günü kutlamalarındaki yerini aldı. 15-30 Nisan tarihleri arasında www.mücevher.beun.edu.tr adresi üzerinden sanatsever ile buluşan sanal sergi 10 bin 320 kişi tarafından ziyaret edildi.

2 Hafta boyunca devam eden çevrimiçi karmaş sergide çeşitli üniversitelerden 46 akademisyen ve sanatçı, geleneksel Türk sanat alanlarından mücevher, halı-kilim, tezhip, minyatür, kaatı, hat, ebru dallarından oluşan her biri kendine özgü ve değeri olan eserleri sanatseverlerin evlerine taşıdılar.