Devrek Belediyesi yarışma düzenleyecek

Devrek Belediyesi Şiir ve Öykü Yarışması düzenleyecek

Devrek’in kültür, sanat ve tarihine sahip çıkmaya özen gösteren ve önemli isimlerini hafızasına kazıyan Devrek Belediyesi, şehrin yetiştirdiği Türk

Edebiyatının (şiir ve öykü) önemli isimlerinden Rüştü Onur ile Müfide Güzin Anadol’u adına yarışma düzenleyecek.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ödüllerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şair, yazar ve sanatçıların yaşadıkları şehrin kültür elçileri olduğunu ve şehirlerin şair ve yazarların dizelerinde anlam bulduğunu söyledi.

Başkan Bozkurt, “Devrek, yetiştirdiği değerleri Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol’un dizelerinde anlam bulur. Her yazarın bir şehri olduğu doğrudur ama o şehirleri kucaklayan yine yazarı şairidir. Bodrum nasıl Halikarnas Balıkçısıyla özdeşleşirse, Rıfat Ilgaz Cide’yi Karadeniz’ söyler bize. Orhan Kemal’in, Yaşar Kemal’in, Osman Şahin’in Adana’sı da bir başka güzeldir. Diyarbakır denince Cahit Sıtkı, Ahmed Arif akla geliyorsa, Devrek için de Rüştü Onur da Müfide Güzin Anadol’da bizler için ayrı bir önem taşıyor.

İşte biz de belediye olarak bu yıl bu yıl ilk kez ‘Rüştü Onur Şiir Ödülü’ ile ‘Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü’ düzenliyoruz. Amacımız, Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol’un adını yaşatmak, Türk edebiyatına katkı sağlamak, yeni şiir, öykü ve adlar kazandırmaktır. Ödüle aday olan yapıtlarda çağdaş bir dünya görüşü, şiir ve öykünün gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır. Tüm sanatseverleri bu yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu