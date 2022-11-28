Demirtük’ten hükümet konağı ve emniyet binası müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve emniyet Müdürlüğü binalarının ihalesini alan firma ile sözleşmenin imzalandığı bilgisini verdiğini söyledi.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ile emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının yapım işinin ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandığını belirtti. Demirtürk yaptığı açıklamada “MHP Kdz. Ereğli İlçe teşkilatı olarak genel merkez yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz nezdinde yapımı geciken Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binaları için girişimlerde bulunmuştuk. Son olarak Düzce Milletvekilimiz Ümit Yılmaz beye konuyu aktarmış ve yakından takip edeceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde milletvekilimiz Ümit Yılmaz bey İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuyu görüşmüş ve Hükümet Konağı ile emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının yapım işinin ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandığını ve en kısa sürede çalışmalara başlanacağı bilgisini bizlere verdi. Başta İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Milletvekilimiz Ümit Yılmaz, MYK Üyemiz Murat Kotra, il başkanımız Varol Demirköse ve bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kdz. Ereğli’mize bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.