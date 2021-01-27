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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Zonguldak’ta
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Zonguldak’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.
ZONGULDAK 27.01.2021, 17:04
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Zonguldak’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.Aylin Nazlıaka Zonguldak’a geldi. Kentte düzenlenen parti programlarına katılan Nazlıaka, ardından Soğuksu semtinde bulunan pazar esnafını ziyaret etti. Aylin Nazlıaka, burada esnafın sorunlarını dinledi.