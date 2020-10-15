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’Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursu’ sona erdi
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİ RAMAZANOĞLU KÖYÜNDE 'ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA KURSU'NUN SONUNA GELİNDİ.
ZONGULDAK 15.10.2020, 18:28
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ramazanoğlu Köyünde ’Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursu’nun sonuna gelindi.
İŞKUR ’un desteği ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun açtığı Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursu’nun sergisine, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ve Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve yönetim kurulum İl Genel Meclis Üyeleri, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu ve personeli ile kursiyerler katıldı.
Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, kursiyerlere ve öğretmen Tülay Dilek’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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