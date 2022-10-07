Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cemaat namazdayken caminin kubbesinde yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde bulunan Hatip Camisi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazı kılındığı sırada caminin kubbesinde bulunan projektörler aşırı ısınmadan dolayı yanmaya başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve elektrik kurumundan çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından camii görevlilerine projektörlerin sigortasını kapattırarak önlem aldı. Yangında kubbenin bazı kısımlarında küçük çaplı hasar meydana gelirken, camiden çıkan cemaat dışarıda ekipleri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ve diğer ekipler olay yerinde tutanak tutup ayrıldı.