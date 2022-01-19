Çaycuma’da taşımalı eğitime bir gün ara

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, " 20 Ocak 2022 Perşembe günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.