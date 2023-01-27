Çaycuma’da şehitler anısına lokma dağıtıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Cuma namazı sonrasında Cumhuriyeti meydanında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, siyasi parti temsilcileri, xehitler Tolga Can Yılmaz, Sacit Olcay Kabaklıoğlu ve Sait Miyanyedi’nin aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirildi.