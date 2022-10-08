Çaycuma’da Mevlid Kandili idrak edildi

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde Mevlid Kandili yapılan çeşitli etkinliklerle idrak edildi.

Mevlid Kandili İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi. Merkez Yeni Camii’nde yoğun kalabalıkla program gerçekleşti. Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın yanı sıra din görevlileri ile çok sayıda cemaat katıldı. Akşam ve yatsı namazın arasında gerçekleştirilen programda cemaate Mevlit Kandili dolayısıyla Vaiz Zafer Koç tarafından bilgi aktarıldı. İlçe Müftüsü Karataş’ın ilahi okunmasından sonra cemaatle birlikte yatsı namazı kılındı. Namaz bitiminde vatandaşlara ikramda bulunuldu.