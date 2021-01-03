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Çaycuma’da bir evde tüp bomba gibi patladı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evde tüp patladı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı.
ZONGULDAK 03.01.2021, 21:14
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evde tüp patladı. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı.
İlçenin Sipahiler Köyü’nde tüp patlaması ile yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil A.’ya ait 3 katlı evin çatı katında bulunan tüpün patlaması ile mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın ardından dumanları gören vatandaşlar durumu hemen Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Patlamayla çatı katında çıkan yangın, evin ahşap olmasıyla Halil A. ve ailesinin yaşadığı alt katta ulaştı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülerek, soğutma işlemi uygulandı. Ekiplerin yangına erken müdahalesi sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.
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