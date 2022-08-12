Çaycuma ve Gökçebey mülki idare amirleri değişti

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çaycuma ve Gökçebey’in Kaymakamları da değişti.

Yayınlanan kararnameye göre ilçelerde değişen Kaymakamlıklar şu şekilde; Şırnak’ın Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze Çaycuma Kaymakamlığına atandı. 29 Ağustos 2019’tan beri Çaycuma Kaymakamı olan Muharrem Coşgun ise Yozgat Yerköy Kaymakamı oldu. Diğer yandan Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise Ardahan‘ın Hanak Kaymakamlığı’na atandı.

Öte yandan emekli olan Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi’nin yerine de Konya Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece atandı.