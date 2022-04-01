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Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi halk müziği konseriyle ilgi gördü

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi; bünyesinde açtığı Türk Halk Müziği kursunun korosu ile geceye başarılı bir imza attı.

ZONGULDAK 01.04.2022, 10:24
Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi halk müziği konseriyle ilgi gördü

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi; bünyesinde açtığı Türk Halk Müziği kursunun korosu ile geceye başarılı bir imza attı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere protokol üyeleri ve davetliler katıldı. İsmail Uzaldı’nın sunuculuğunu üstlendiği konser öncesi konuşma yapan Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu, halk eğitim merkezlerinin dikiş, nakıştan ibaret olmadığını belirterek, “ Yaklaşık iki ay önce eğitimi başlayan Türk Halk Müziği kursumuzun çalışmalarını taçlandıracak konserimize hoşgeldiniz. Göreve başladığımız günden itibaren açmış olduğumuz kurslarla Halk Eğitimi Merkezleri’nin dikiş ve nakıştan ibaret olmadığını göstermek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilçemizde her kesime ulaşarak sosyal ve kültürel anlamındaki kurslarımızla vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Açılan sosyal ve kültürel anlamındaki kurslarımızı bu sene ‘Uygulamalı Tiyatro Kursumuzu’ dahil ederek tiyatro oyunumuzu üç kere siz değerli halkımıza yoğun ilgisi nedeniyle gösterime sunduk. Yine bu sene çalışmalarına başlayan Türk Halk Müziği eğitimi kursumuzla sizlerle birlikteyiz. Ben koromuzu çalıştıran başta şefimiz Mustafa Kömürcü ve değerli kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Kurumumuz çalışmalarında her zaman bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş’a teşekkür ediyorum. Eğer sizleri sokakları süpürmenize gerek duyulursa Mikelanjelo’nun resim yaptığı, Beethoven’ın beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi kurum olarak en iyisini yapmak için çabalıyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

İki aylık provalarla muhteşem bir türkü gecesi ziyafeti üstlenen Türk Halk Müziği Koro Şefi Mustafa Kömürcü ise konuşmasında, “Gerçekten iki aylık bir koro, aslında Gökhan bey benden Haziran ayı için konser iste mişti. Bunlar uzun vadeli projeler değil diyerek en kısa zamanda bir konser yapalım dedim ve 31 Mart olarak karar verdik. Hatalarımız olduysa affola. Bu imkanı tanıyan Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gecenin sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “İlkbaharın bu güzel akşamında başarılı performanslarıyla türkü şöleni sunarak bizleri ve hepimizi yüreklere dokunan, duygu deryasında gezintiye çıkaran ve içimizi ısıtan Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği korosu değerli şefine Mustafa Kömürcü beye, orkestranın çok değerli üyelerine, koromuzun çok kıymetli üyelerine ve kursiyerlerimize huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Bu mükemmel performans için hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu akşam burada olmamızı sağlayan, bu sanat etkinliğini planlayan ve düzenleyen Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Gökhan İncircioğlu’na, müdür yardımcılarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Sanatı seven, sanatı her zaman destekleyen ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli sanatseverlerimize yürekten teşekkür ediyor, iyi ki varsınız” dedi.

Çaycumalılara muhteşem bir türkü gecesi yaşatan Türk Halk Müziği Korosu dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Dolu dolu 1 buçuk saat süren konser sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Türk Halk Müziği Koro şefi Mustafa Kömürcü’ye çiçek takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası konser sona erdi.

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