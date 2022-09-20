Çaycuma Adliyesi’nde fidan dikimi yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde fidan dikimi gerçekleşti.

Çaycuma Adliye bahçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz’ in organizesiyle fidan dikimi gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici ve adliyede görev yapan Hakim-Savcılar, adliye personeli, avukatlarında katıldığı fidan dikiminde adliyenin bahçesi çeşitli çiçek ve ağaçlarla süslendi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz; “ Orman İşletme Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu ağaçların kısa sürede değil uzun sürede faydalı olacağını düşünüyorum. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.