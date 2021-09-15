Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma OSB’de ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak il Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı; beraberinde Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde ziyarette bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Idare Binasında Çaycuma OSB Müdürü Özgür Okur’u ziyaret eden Çataklı, OSB’nin yapısı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çataklı, "Çaycumamızda böyle bir üretim potansiyelinin olması gurur verici. İşletmelerin üretim ile birlikte yörede istihdam sağlaması da çok önemlidir. Bu vesile ile OSB’de bulunan müteşebbislere sizin nazarınızda şahsım ve devletim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca pandeminin insanları esir aldığı bu dönemde üretim ayrıca önem kazanmıştır. Kurumumuz ve devletimiz bu tür üretim yapan işletmelerin her zaman yanında ve destekçisidir" dedi.

Aynı zamanda Çaycuma Tarıma Dayalı Sera OSB’nin de Müdürlüğünü yürüten Özgür Okur, alt yapı çalışmasına başlayan Sera OSB çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.