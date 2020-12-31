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Çakır, su sorununa karşı çözüm desteği istedi

Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Çakır, su sıkıntısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

ZONGULDAK 31.12.2020, 13:38
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Çakır, su sorununa karşı çözüm desteği istedi

Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi Burhanettin Çakır, su sıkıntısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Çaycuma İl Genel Meclis Üyesi Çakır, Dirgine’de 2 adet baraj ve 1 adet arıtma tesisine ihtiyaç olduğunu belirterek her gün gelişen bir Çaycuma’da yaşandığını dikkat çekti.

Çakır, "Geçen hafta Vali Bey’in muhtarlarla yapmış olduğu buluşmada küresel ısınma ile su kaynaklarının azaldığı, bazı muhtarlarımızın köylerinin su ihtiyacını tankerlerle karşıladığı dile getirilirken. Vali Bey’in de liman projesi nedeni ile bölgede nüfus artışı olacağını söylemesi, dolayısıyla suya olan ihtiyacın yakıcı bir şekilde artacağı göstermektedir. İlçe, belde ve köylerin su ihtiyacı büyük oranda yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır. Sondajlarla, dalgıç motorlar ile üretilen su, demir elementi ve kireç yönünden zengin olduğundan çeşitli zararlara yol açmaktadır. Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen’den aldığım bilgi su ve kalorifer tesisatlarının 6 yıl gibi bir süreçte deforme olup değişime ihtiyaç duyulduğu yönündedir. Ayrıca evlerdeki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, su ve kalorifer tesisatları bu sulardan olumsuz etkilenmektedir. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak, evlerimizi içme suyu kalitesinde suya kavuşturacak bir projeden bahsetmek istiyorum" dedi.

"Dirgine’de 2 adet baraj, 1 adet arıtma tesisi şart"

Çakır, "Tabii ki bu büyük bir proje. Unutulmasın ki su artık altın değil elmas değerindedir. Bu projeyi başta bölgemiz Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun sahiplenmesini bekliyorum. Ama sadece sayın vekilimizin üzerine bırakılacak bir yük değil, başta muhtarlarımız olmak üzere belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları, il genel meclis üyeleri olmak üzere komple bir talep ortaya koymamız gerekir. Bu siyaset üstü bir meseledir.

Devlet Su İşleri’nin geçmiş olduğu yıllarda yaptığı bu çalışma proje ihalesine kadar gelmiş bulunmakta. Şu anda bu proje için belediyeler su birliği gerekiyor. Belediyeler Su Birliği, belediye başkanları ve köyleri temsilen İl Özel İdareden yetkili birisinin katılımı ile oluşturulacak DSİ ile Belediyeler Su Birliği arasında yapılacak protokol ithamında proje ihalesine çıkacak. Sonrasında merkez bütçeden ödenek tahsisi olması gerekiyor. Şu anda en önemli mesele Belediyeler Su Birliği’nin kurulması gibi görülmekte ve ben bu olayın gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Bu projenin yaklaşık maliyeti 600 milyon lira civarında olduğu Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden ve Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nden aldığım bilgilerden anlaşılmakta. Bu konu hakkında arkadaşım Ramis beyle İl Müdürlüğü’nde girişimlerimiz oldu. Netice bu su birliğinin kurulması ile birlikte DSİ ile protokol yapılması gerekmektedir. Su birliğinin paydaşları belediye ve özel idarenin vereceği temsilciden oluşmaktadır. 600 milyon lira DSİ proje tamamlandıktan sonra 30 yıl gibi bir zaman zarfında merkezi bütçeye bunun tahsilatı gerçekleştirecek. Bütçe büyüklüklerine ve kullandıkları su oranlarına göre tespit edilecek meblağlar ölçüsünde bu para merkeze ödenmesi düşünülmekte. Böyle önemli bir proje paydaşların üzerinde önemli bir yük gibi görülse de bir şekilde orta yolun bulunacağına inanıyorum. Bu vesile ile başta Çaycuma hemşerilerim olmak üzere yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar mutluluk ve esenlik dolu bir yıl dilerim " diye konuştu.
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