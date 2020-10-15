banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tayland'da acil durum ilan edildi
Tayland'da acil durum ilan edildi
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Yüksek kolesterolünüz varsa dikkat!
Bu para diğerlerinden çok farklı
Bu para diğerlerinden çok farklı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Bozkurt, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı

ÇETİN BOZKURT DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

ZONGULDAK 15.10.2020, 11:44
1
Bozkurt, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Toprağın bereketini üretime dönüştüren, tarlasında, bağında ve bahçesinde gece gündüz demeden çalışan, emekleriyle toprağı yoğuran ve alın teriyle bereket katan, hem ailesine hem de ülkemizin tarımsal üretimine, ekonomisinde benim de katkım var diyen tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyor, elleri dert görmesin, dileklerimi iletiyorum.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2