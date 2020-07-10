BEÜ’den deneyimli hocalarına emeklilik töreni
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE UZUN YILLAR GÖREV YAPAN VE YAKIN ZAMANDA EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN ONLİNE TÖREN DÜZENLENDİ.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan ve yakın zamanda emekli olan öğretim üyeleri için online tören düzenlendi.
Video platformu üzerinden düzenlenen törende, çeşitli akademik ve idari birimlerdeki görevleriyle üniversitemize uzun yıllarını vermiş emekli personelimize hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Covıd-19 küresel pandemisi ile mücadele önlemleri kapsamında video konferans yoluyla yapılan emeklilik töreninde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve üniversite camiasına teşekkürlerini sundular. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, emekli öğretim üyelerine bilime, insanlığa, ve üniversitemize olan katkılarından ötürü teşekkür ederken, üniversiteye vermiş oldukları desteklerden dolayı fedakarlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar diledi.
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|31
|32
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|31
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|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
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|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
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|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
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|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
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|41
|14. Real Valladolid
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|39
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|32
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