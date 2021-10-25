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BEÜ Mühendislik Fakültesi Binasına “Erişilebilirlik Belgesi” aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi ile Mühendislik Fakültesi Binasına da “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

ZONGULDAK 25.10.2021, 15:17
BEÜ Mühendislik Fakültesi Binasına “Erişilebilirlik Belgesi” aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi ile Mühendislik Fakültesi Binasına da “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

Zonguldak Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından başta engelliler ve yaşlılar olmak üzere bireylerin toplumsal hayata katılımının önündeki engellerin kaldırılması, binalara, açık alanlara ve ulaşım hizmetlerine başkasına ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi adına yürütülen erişilebilirlik hizmetleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ne gerek fiziksel, mimari gerekse yönlendirici ve bilgilendirici tedbirlerin alınması ve erişilebilirliğe yönelik Zonguldak Valiliği tarafından verilmesi uygun görülen “Erişilebilirlik Belgesi” takdim töreni gerçekleştirildi.

Belge, BEÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara’ya İl Müdürü Veli Köktürk tarafından takdim edildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, ZBEÜ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Şebnem Demircan Gümüş, SKS Daire Başkanı Feray Çiçek, Üniversite Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon ve komisyon üyeleri katıldı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi ile birlikte üniversite Mühendislik Fakültesi binasına da “Erişilebilirlik Belgesi” takdim edildi.

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