BEÜ Hastanesinde Dünya Diyabet Gününde etkinlik düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Diyabet Günü nedeniyle hastane girişinde vatandaşlara bilgilendirme, kan şekeri ve obezite ile ilgili ölçüm yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince Dünya Diyabet Günü nedeniyle hastane girişinde bilgilendirme, kan taraması ve obezite ile ilgili ölçüm yapıldı. Etkinliğe Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, Obezite ve Diyabet ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu katıldı.

2000’li yıllarda yüzde 7 olan diyabet görülme oranının yüzde 15’lere çıktığını belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, “Diyabet Dünyada en sık görülen hastalıklardan bir tanesi 2000’li yıllarda yüzde 7 olan görülme sayısı maalesef günümüzde yüzde 15’lere kadar yükselmiş durumda Sadece SGK’ya bağlık 9 milyon hastamız olduğunu biliyoruz. Diğer hastalarımızı da eklediğimiz zaman yaklaşık 13 milyon diyabet hastası var. Çok sinisi bir hastalık olduğu için erken tanıda geciktiğimiz zaman ilerde geri dönüşümsüz kardiyak, böbrekle ilgili çok kronik problemlerle ilgili karşımıza çıkabiliyor. Bu hastalıkta ne kadar erken tanı koyabilirsek tedavisinde de o kadar yol alabiliyoruz. Üniversitemiz bünyesine diyabet ve obezite merkezimiz buluyor. Türkiye’de başka bir örneği yok. Bu merkez Zonguldak halkı ve bölgemiz çok uygun herkesi merkezimize bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diyabet hastalığının bütün organları etkilediğini ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, "Dünya Diyabet Günü etkinleri kapsamında bugün bazı etkinlikler yapıyoruz. Dünya’da insülin keşfinin 100’üncü yılındayız çok önemli bir buluştur. İnsan sağlığının kan şekeri ile hayat kaybını engelleyen insülin hormonunu 100 yıldır kullanıyoruz. Diyabet hatalarımız bu konunda hayatı tehdit eden önemli bir durumdan kurtulmuş oluyorlar. 2009 yılından bu yana Birlemiş Milletler bugünü Dünya Diyabetler Günü olarak çeşitli etkinlikler yapılıyor. Diyabet kanda şeker hastalığı bütün organları etkiliyor. Göz, kalp, böbrek, ayak, damar, sinir vb. gibi. Dünya’da her 11 kişiden birinde diyabet hastalığı görülüyor 2 kişiden biri ise bu hastalığı farkında değil. Türkiye’de yüzde 14’lere çıkan rakamlarda her 5 kişiden biri diyabet Zonguldak’ta bu oran yüzde 14’lere kadar çıkıyor. Yüzde 7’lik kısımda ise bu hatalığı farkında olmayan var. Biz bununla ilgili mücadeleler veriyoruz. Güncel tıpta ne tedavisi varsa bunları uyguluyoruz. Hastalarımızın takibini yapabiliyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü il genelinde çeşitli stantlar kurarak vatandaşlarımıza kan basınçları ölçümü, boy, kilo ölçümünün yanı sıra diyabet risklerini anketlerle tespit edip kan şekeri ölçümü ile kişileri vatandaşların durumlarını farkında olmasını sağlıyoruz. Bizlere destek olan başta rektörümüz Prof. Dr Mustafa Çufalı olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.