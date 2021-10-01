Belediye işçilerinden toplu kan bağışı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, Kent Konseyi, Kadın Gücü Kooperatifi ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına belediye çalışanları ve meclis üyeleri ilgi gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kent Konseyi, Kadın Gücü Kooperatifi ve Kızılay işbirliğinde Atatürk Anıtı önünde, ‘Kan dostum olur musun Kdz. Ereğli’ adıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Yılmaz Partlak da kampanya çadırını ziyaret etti, katılımcılara destekleri için teşekkür etti.

Kampanyaya, Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Zabıta, İtfaiye ve diğer birimlerde çalışan personel kampanya çadırına giderek Kızılay görevlilerinin gerekli tetkikleri yapmasının ardından kan verdi. Kdz. Ereğli Belediye Meclisi CHP ve AK Parti grubu meclis üyeleri de kan bağışına katılarak destek oldular. Vatandaşlar da düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayarak bağışta bulundu.

Kızılay yetkilisi Elif Duman, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Katkıları için Kdz. Ereğli Belediyesi, Kent Konseyi ve Kadın Gücü Kooperatifi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.