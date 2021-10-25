Belediye halka Osmanlı Çileği fidesi dağıtacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Osmanlı Çileği üretimini yaygınlaştırmak için Ata Tohumu Projesi kapsamında ürettiği fideyi halka dağıtacak.

Dünyada sadece Kdz. Ereğli’de yetişen, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinin en lezzetlisi kabul edilen Osmanlı Çileği’ne sahip çıkmak, üretimini artırmak için çalışmalar yürüten Kdz. Ereğli Belediyesi, halka ücretsiz fide dağıtımı yapacak.

Belediyenin Delihakkı bölgesindeki tesislerinde Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen fidelerden almak isteyen vatandaşlar, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi’ne 26-27 Ekim tarihlerinde bizzat başvuru yapabilecekler. Fide stoku elverdiği ölçüde dağıtımlar gerçekleşecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra 2 Kasım Salı günü saat 14.00’te Merkez Cumhuriyet Halk Evleri binasında dağıtım yapılacak.