Başkan Tekin öğretmenlerini unutmadı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilik döneminde kendisine eğitim veren emekli öğretmenler Muammer Özmen, Hikmet Yılmaz, Mahmut Demirci ve Cengiz Yazkurt ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilik döneminde kendisine eğitim veren emekli öğretmenler Muammer Özmen, Hikmet Yılmaz, Mahmut Demirci ve Cengiz Yazkurt’u evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek ellerini öptü çiçek takdim etti.

Tüm öğretmenlerinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, "Benim bu günlere gelmemde büyük katkılar olan öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Öğretmenler günlerini kutluyorum. Anne ve babamızın bizim üzerimizde ne kadar hakkı varsa öğretmenlerimizin de bizim üzerimizde o kadar hakkı var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekte, topluma yararlı bireyler olma yolunda ilerlemesinde büyük etkisi olan fedakar öğretmenlerimizin her zaman bizim baş tacımızdır. Bu güzel günde onları ziyaret ederek, şükran duygularımı bir kez daha ifade etmek istedim. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hasta olan öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim” dedi.