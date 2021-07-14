Başkan Tekin;” Çalışmalarımızda çalışanlarımızın alın teri bulunur “

Alaplı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi memur, İşçi ve Belediye Şirket Personeli çalışanlarına maaş ve ikramiyelerini ödedi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, personelin her türlü hak ve alacaklarını ’alın teri kurumadan’ ödeme konusunda hassas olduklarını söyledi.

Emek veren, hizmet veren tüm çalışanlarımızın bayramlarını tebrik ettiğini belirten Tekin,“ Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Alaplı güzelleşiyor ve büyüyorsa bu çalışanlarımızın özverisiyle emek sarf ederek oluyor. İşçilerimizde emeklerinin karşılığını da almayı sonuna kadar hak ediyorlar. Memur ve kadrolu işçi ve Belediye şirket personel çalışanlarına maaş ve ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplarına aktarıldı. Çalışanlarımızın maaş ve ikramiyelerini aileleriyle birlikte güle, güle harcamalarını diliyorum. Tüm Belediye personelimizin ve İlçemizin ve Milletimizin Bayramını da bu vesileyle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlar diliyorum" dedi.