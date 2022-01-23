banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu etin kilosu 16 bin TL
Bu etin kilosu 16 bin TL
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

Başkan Posbıyık karla mücadele çalışmalarını denetledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezi mahallelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşarken belediye ekipleri de yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK 23.01.2022, 17:55
Başkan Posbıyık karla mücadele çalışmalarını denetledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezi mahallelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşarken belediye ekipleri de yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışmaları yerinde denetledi. Belediyede oluşturulan kriz masasına gelerek koordinasyonu takip eden Başkan Posbıyık, daha sonra şantiyeye geçerek çalışmaları yerinde denetledi. 22 iş makinesiyle tüm bölgede kar küreme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Yoğun bir kar yağışı var, etkili oluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin makine ekipmanları bölgenin en güçlü ekipmanları. Sayısal olarak da Ereğli’de çok fazla makinemiz var. Buna rağmen birçok noktada yoğun kar yağışı nedeniyle sıkıntılar oluşabiliyor. Ekibimizin geçtiği güzergah, yarım saat içinde tekrar kapanıyor. Ereğli’yi 3 bölgeye ayırdık ve tüm bölgelere iş makinelerini görevlendirdik. Makinelere mazot ikmalini dahi vakit kaybetmeyelim diye tankeri gönderip alanlarda yapıyoruz. Zaman kaybı olmasın diye operatörlerin ve diğer yardımcı işçilerin yiyeceklerini bizzat yerlerine ulaştırıyoruz, onları şantiyede toplamıyoruz, sahada kalsınlar istiyoruz. Belediyede kriz masası oluşturduk, anlık olarak tüm Ereğli’yi takip ediyoruz. Nerede aksaklık var, yollar açık mı, kapalı mı? Az evvel kriz masasındaydım, orada gayretli bir çalışma var. Şu anda şantiyeye geldik, bütün araçlarımız dağılmış vaziyette. Arıza yapanlar, zincir takanlar, lastiklerinde sorun olanlar anında burada şantiyede tamirleri yapılıp hemen görevli olduğu sahaya gönderiliyor. Ana arterlerde şu an için hiçbir kapalı yolumuz yok. Hastane önünde özel olarak oraya görevlendirdiğimiz bir ekip var, sürekli ring yapıyor. Ereğli’yi susuz bırakmayalım diye içme suyu bölgelerinde makinelerimiz çalışıyor. Pek tabiî ki bu şartlarda ara sokaklarda sıkıntı olabilir. Sabahleyin Erdemi r Genel Müdürü Cem beyle görüştük, birçok konuda paslaşıyoruz. Göztepe ve Bağlık Lojmanları’nın temizliğini onlar üstlendiler. Bir de bu felakette inanılmaz ağaç yıkıntıları var çok sayıda. Mesala; Oyuncak Evi’nin üzerine de ağaç düştü, orada birtakım hasarlar getirdi. Göztepe’de, Öcallar’da, Karga Mahallesi’nde birçok yerde ağaç yıkıntıları var. Buralara ayrı ekipler göndermek suretiyle temizlik çalışması yapılıyor. Bazı yerlerde ağaçlar yolları da kapatıyor, açıyoruz. Benim değerli hemşerilerimden tek istediğim şudur. Çok yoğun bir kar yağışı var. Bize şu anda ‘Garajımdan arabayı çıkaramadım, lastiklerin altında kar var, binanın çatısında kar çoğaldı’ gibi talepte bulunmasınlar. Biz öncelikle şehrin yaşamsal alanlarını sürekli açmaya çalışıyoruz. Bu bir afet, müthiş bir kar yağışı var daha da devam edecek. Önemli olan diyalize gidenlerin yolunu açmak, hastanelerin, ana arterlerin yolunu açık tutmak. Evinizde susuz kalmamanız için içme suyu tesislerinin önünü açık tutmak...Bunda da Ereğli Belediyesi inanın çok başarılı. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Şantiyede yatakhane oluşturduk evlerine, köylerine göndermiyoruz, yiyecek içeceklerini buraya getiriyoruz. Şu anda müteahhitlerin de iş makineleri belediye ekipleriyle birlikte çalışmakta. Kendilerinden rica ettik, hiçbir itirazları olmadan bize makinelerini verdiler. Ereğli’nin dört bir tarafında müteahhit arkadaşlarımızın makineleri de çalışıyor. Ereğli’ye yaptıkları bu hizmetten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 22 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 19 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11