Başkan Keleş ve ekibine çarşı merkezinden tam destek

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş bugün yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile birlikte çarşı merkezi ile Yalı Caddesi’nde ki üyeleri ziyaret etti. Oldukça samimi sohbetlerin yaşandığı ziyaretlerde Başkan Keleş ve ekibine “Devam” mesajları verildi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemdeki ekip arkadaşları ile birlikte bugün çarşı merkezi ve Yalı Caddesi üzerinde bulunan Kdz. Ereğli TSO üyesi esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Çok sayıda esnafı ziyaret eden Başkan Keleş ve ekibine esnaflar sıcak ilgi göstererek “devam” mesajı verdi. Kendisine ve ekibine gösterilen güven ve desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Keleş “Yaklaşık 4,5 yıllık süre içerisinde odamızın her üyesinin sorununu çözmek için çalıştık. Kapımız herkese açık oldu. Üyelerimizle güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Yaptığımız üye ziyaretlerinde de bunun sonuçlarını görüyoruz. Yeni dönemde genç ve dinamik bir ekiple Kdz. Ereğli ekonomisini daha fazla büyütmek için çalışacağız. Tüm üyelerimize sıcak karşılamaları ve açık desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Başkan Keleş ve ekibi esnaf ziyaretlerinin ardından Kdz. Ereğli Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem’i oda binasında ziyaret ederek bir süre sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.