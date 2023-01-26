Başkan Demirtaş hakkında ki iddiaları yalanladı

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş bazı gazetelerde kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, habere konu iftirayı atan ve yayınlayanlar hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, dün bazı basın kuruluşlarında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Başkan Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün bazı yayın kuruluşlarında yaklaşık 2 yıl önce belediye meclisinden ve partimizden istifa edip ayrılmış bir kişi kaynak gösterilerek şahsıma ve mensubu olduğum partimize iftira atılmıştır. Haberde ki tüm iddialar gerçek dışı ve yalandır. Göreve geldiğim 2014 yılından bu yana tek gayemiz Gülüç halkımıza en güzel hizmetleri yapmaktır. Yaklaşık 9 yıllık görev sürecimiz içerisinde de kısıtlı imkanlarımıza rağmen Gülüç Beldemize yaptığımız hizmetler ortadadır ve halkımız takdir etmektedir. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi tamamen taraflı, gerçek dışı ve en önemlisi beni ve partimizi yıpratmaya yönelik bu iddialar hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağım. Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Hem iftira atanlar hem de bu iftiraları yayınlayanların hak ettikleri cezayı bulacaklarından endişem yoktur. Gülüç Belediye Başkanı olarak 9 yıldır olduğu gibi bundan sonrada halkıma en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğim.” dedi.