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Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı

BAŞKAN BOZKURT'TAN KANDİL MESAJI

ZONGULDAK 27.10.2020, 15:28
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Başkan Bozkurt’tan kandil mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajında, Mevlid Kandili gibi özel günlerde yurttaş olarak birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini temenni eden Başkan Bozkurt, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu özel gün de Yaradan’dan, af ve merhamet dilerken, insanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle, Mevlid Kandilinin tüm vatandaşlarımıza, ülkemize, İslam âlemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi

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