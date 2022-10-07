Bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, ekmek fırının bacasında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı, Akarca Mahallesi Hacı İsmail Konak Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri; apartmanın zemin katında bulunan ekmek fırınının bacasından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümesini önledi. Yangında yaralanan olmaması üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili tutanak tuttu